Twee minuten en drie dunks die enkel hij kan: NBA-fenomeen Giannis Antetokounmpo dolt met de Brooklyn Nets

De Milwaukee Bucks kenden vannacht weinig problemen met de Brooklyn Nets. Onder leiding van superster Giannis Antetokounmpo wonnen de Bucks met 118-104. Het Griekse fenomeen was goed voor 33 punten en 15 rebounds, plus drie dunks in minder dan twee minuten op een bepaald moment. In de stand in de Eastern Conference gaan de Bucks aan kop met 44 zeges, voor Boston. De Nets zijn zesde met 34 overwinningen.