Alarmbellen gaan af bij Luca Brecel: Belgische wereldtopper in het snooker moet op rust wegens “verontrustende bloeduitslag”

Voorlopig geen Luca Brecel aan de snookertafel. De Belgische nummer 10 van de wereld kampt met gezondheidsproblemen, zo maakte hij zelf bekend via Instagram.

“28 februari 2023: wake-up call”. Met die boodschap opent de 27-jarige Brecel zijn story. De Limburger ging langs bij de dokter voor een onderzoek en de resultaten waren niet bijster goed.

“Ik heb verontrustende bloedresultaten gekregen bij de dokter vandaag”, klinkt het. “Daardoor heb ik me moeten terugtrekken uit het toernooi in Thailand van volgende week. Ik moet de zaken gaan veranderen en naar mijn lichaam beginnen luisteren.”

Brecel stond op de deelnemerslijst voor de Pathum Thani 6 Red World Championship, een toernooi dat op 9 maart van start gaat in Bangkok. Hij zat in een groep met Thepchaiya Un-Nooh, Zhou Yuelong en Jimmy White, maar gaf dus noodgedwongen forfait. Tom Ford is zijn vervanger.

Vorige maand gaf ‘The Belgian Bullet’ ziek forfait voor de Championship League, het toernooi dat hij in 2022 op zijn naam schreef. Wat later schopte hij het tot de kwartfinales van de Players Championship en eerder dit jaar haalde Brecel de finale van de English Open.