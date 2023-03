ACV-voorzitter Marc Leemans gaat met brugpensioen

Net als zijn twee voorgangers zwaait Marc Leemans na twaalf jaar af als vakbondsvoorzitter. In theorie kan hij nog aanblijven, maar Leemans heeft zelf beslist om op het einde van het jaar de fakkel door te geven. “Ik werk al 42 jaar bij de vakbond, waarvan de laatste twaalf jaar als voorzitter, dat is slopend. Het is goed voor mijn gezondheid om nu te stoppen, maar ook voor onze organisatie. Het is belangrijk om op tijd een nieuwe wind te doen waaien.”

LEES OOK. Marc Leemans stopt als voorzitter van ACV

Net daarom neemt Leemans ook een lange aanloop. “Voor een ordelijke transitie”, zegt hij. Er begint eerst een interne consultatieronde en tegen de zomer zou de algemene raad van ACV een opvolger moeten verkiezen. “Tot dan ga ik me maximaal blijven inzetten”, zegt hij. “Voor mijn testament is het nog te vroeg.”

Leemans, die bekendstaat als een goede communicator, heeft zijn vakbond de voorbije jaren op koers gehouden in een woelige periode. Het ledenaantal is, net als bij de andere grote vakbond ABVV, wel blijven achteruitgaan. De voorbije twaalf jaar zijn dat er voor ACV zo’n 150.000 minder (van 1,650 miljoen naar 1,5 miljoen). En de relatie met de politiek is scherper geworden, zeker tijdens de regering-Michel. Onder voorzitter Leemans ging ACV daartegen zwaar in het verzet, ook al zette dat de historische band met CD&V onder druk.

Marc Leemans gaat op 1 januari met brugpensioen. “Daarna blijf ik gewoon militant”, zegt hij. “Ik blijf beschikbaar waar de vakbond me kan gebruiken.”