Sylvie Meis vindt na scheiding troost in armen van miljonairs-erfgenaam

Het huwelijk van Sylvie Meis met de Duitse kunstenaar Niclas Castello was maar een kort leven beschoren. Maar de Nederlandse televisiepersoonlijkheid laat het niet aan haar hart komen, en heeft troost gevonden in de armen van een miljonairs-erfgenaam op een Mexicaans strand.

Sylvie Meis (44) maakte afgelopen weekend bekend te gaan scheiden van haar tweede echtgenoot, Niclas Castello (44). Toen het nieuws bekendraakte, was ze echter alweer op vakantie in het Mexicaanse Tulum. En opvallend – schrijven de Nederlandse media – was dat ze dat deed in het gezelschap van André Borchers (36), een Duitse ontwerper en erfgenaam van een familiefortuin.

De twee kunnen het zichtbaar goed vinden. Om Meis wat op te vrolijken na de breuk nodigde Borchers haar uit om zijn verjaardag samen te vieren in een Mexicaans vijfsterrenresort. “Van harte gefeliciteerd, mijn schat”, schreef Meis voor die gelegenheid op sociale media. “Ik wens je altijd het beste in het leven. Blijf zo geweldig, zoals je bent.”