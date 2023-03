De blessures blijven hem achtervolgen: tennisster Carlos Alcaraz zegt wegens hamstringblessure af voor Acapulco

‘s Werelds nummer twee Carlos Alcaraz heeft afgezegd voor het ATP-toernooi in het Mexicaanse Acapulco (2.013.940 dollar), dat maandag van start is gegaan. De 19-jarige Spanjaard deelde dinsdag via Twitter mee dat hij een scheur in de rechterhamstings opgelopen heeft.

Wegens een blessure in dezelfde rechterdij miste Alcaraz dit jaar ook al het Australian Open. Na zijn zege op het US Open van vorig jaar, waarmee hij zich tot jongste nummer een in de geschiedenis kroonde, sukkelde Alcaraz van de ene blessure in de andere. De Serviër Novak Djokovic kon zo de eerste plaats op de ATP-ranking, makkelijk weer overnemen. Twee weken terug maakte Alcaraz een bijzonder geslaagde rentree met toernooiwinst in Buenos Aires (625.595 dollar), waar hij de Brit Cameron Norrie (ATP-12) in de finale met 6-3 en 7-5 versloeg. Maar een week later moest hij in de finale in Rio de Janeiro (2.013.940 dollar) met 5-7, 6-4 en 7-5 het onderspit delven voor diezelfde Norrie. Tijdens die partij tastte hij al herhaaldelijk naar de rechterdij.

Cameron Norrie, vorig jaar finalist in Acapulco, gaf wegens vermoeidheid eveneens in laatste instantie forfait voor het hardcourttoernooi en ook titelverdediger Rafael Nadal (ATP-8) is er wegens een spierblessure in het linkerbeen niet bij. Alcaraz en Norrie stonden als eerste en vijfde reekshoofd op de tabel. Hun tegenstanders in de eerste ronde, de Amerikaan Mackenzie McDonald (ATP-62) en de Fransman Adrian Mannarino (ATP-64) krijgen nu een lucky loser tegenover zich.