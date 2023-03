Ontsnapt woestijnvosje laat zich verleiden door cervela om in vangkooi te stappen

Dinsdagavond hebben medewerkers van het Natuurhulpcentrum in het Vlaams-Brabantse Scherpenheuvel een woestijnvosje opgehaald. Om het dier in de vangkooi te krijgen werd als lokmiddel een cervela gebruikt. Spek naar de bek van de vos want hij stapte de voor hem opgezette val in.

Al sinds zondag merkten mensen dat hun hond zich vreemd gedroeg als hij richting hun stapel brandhout ging. Niet goed wetende wat te doen, plaatsten de mensen een life-trap, een val om dieren levend te vangen. Als lokaas: een stevige cervela.

Het van oorsprong Noord-Afrikaans roofdiertje was ergens ontsnapt. Het dier werd meegenomen naar Oudsbergen. Uiteindelijk zal het in een opvangcentrum of dierentuin herplaatst worden.

Illegaal

Woestijnvosjes leven van nature in Noord-Afrikaanse woestijngebieden. In België mag je deze soort niet als huisdier houden. Het gaat hier dus om een illegaal gehouden ontsnapt dier. Met de ‘Zoogdierenpositieflijst’ zijn we in België een Europees voorbeeldland wat betreft het houden van exotische zoogdieren. In onze omringende landen is de wetgeving minder streng. Hierdoor worden dit soort dieren soms illegaal ons land binnengesmokkeld.

mm

© NHC