Opnieuw brand bij King’s Place in Genk: frituur dag na brandstichting volledig in de as gelegd

Dinsdagavond is voor de tweede dag op rij een brand uitgebroken in frituur King’s Place aan de Weg naar As. Maandagavond werd er al brand gesticht in de zaak, al kreeg de brandweer het vuur toen snel onder controle. Dinsdagavond werd de frituur echter volledig in de as gelegd. Het heeft er alle schijn van dat het opnieuw om brandstichting gaat.

Maandagavond hoorde een bovenbuur van de frituur rond 22.30 uur twee luide knallen in de zaak, net nadat de uitbater vertrokken was. De brandweer Oost-Limburg rukte uit en trof binnen drie vuurhaarden aan. Die konden snel geblust worden, maar de rook- en brandschade in de frituur was wel groot. Uit het onderzoek van een branddeskundige en het gerechtelijk labo bleek dinsdag dat de brand aangestoken was. Het pand werd door de politie Carma verzegeld voor verder onderzoek en een politievoertuig hield een oogje in het zeil.

Dat bleek nodig, want dinsdagavond rond 23.45 uur, amper een dag na de brandstichting, brak opnieuw brand uit in de frituur. Dit keer stond de zaak volledig in lichterlaaie toen de brandweer Oost-Limburg arriveerde. De vlammen schoten uit de ramen en er was zware rookontwikkeling. Het pand werd volledig in de as gelegd. De politie Carma kwam ook ter plaatse. Het heeft er alle schijn van dat ook deze tweede brand is aangestoken.

