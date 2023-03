Elise Mertens “deed vertrouwen op” met winst na vervelende blessure: “Ik stond gelukkig niet te lang op de baan”

Elise Mertens (WTA-42) kon dinsdag tevreden terugblikken op haar partij in de eerste ronde van het hardcourttoernooi in het Mexicaanse Monterrey (259.303 dollar). Nadat een schouderblessure haar twee weken aan de kant hield, versloeg ze de 18-jarige Russin Diana Shnaider (WTA-94) met 6-0 en 6-4. “Ik raakte de bal goed en dat geeft vertrouwen”, verklaarde de 27-jarige Limburgse. “Met die schouder zit het wel goed.”

“Ik heb een goede partij gespeeld. Ik moet wel toegeven dat mijn tegenstandster erg veel fouten maakte, maar dat kwam ook omdat ik haar onder druk kon zetten. Ik serveerde ook erg goed, terwijl het toch altijd even aanpassen is tegen een linkshandige speelster. Mijn percentage eerste ballen was uitstekend (90,9 %) en daar haalde ik veel voordeel uit. Vooral in de eerste set heb ik weinig laten liggen. In de tweede set kwam ze wat beter in de partij, maar won ik wel altijd mijn opslagspel, zodat één break volstond om het verschil te maken. Ik onthou veel positieve zaken van deze partij.”

“Met mijn schouder gaat het beter. Ik blijf oefeningen doen en donderdag werd er een soort gel ingespoten, die me toe moet laten te blijven tennissen. Vandaag stond ik alvast niet te lang op de baan, dus heb ik het gewricht ook niet te veel moeten belasten.”

© EPA-EFE

Bonaventure in achtste finale tegen Kamilla Rakhimova

Ysaline Bonaventure (WTA-96) komt in de achtste finales van het WTA-toernooi in het Mexicaanse Monterrey (259.303 dollar) tegenover Kamilla Rakhimova (WTA-97) te staan. Die 21-jarige Russin schakelde dinsdag in de eerste ronde het Tsjechische zesde reekshoofd Katerina Siniakova (WTA-45) in 2 uur en 50 minuten met 7-6 (7/8), 2-6 en 7-6 (7/5) uit.

Bonaventure plaatste zich maandag al met 7-6 (7/5), 4-6, 6-1 winst tegen de Griekse kwalificatiespeelster Despina Papamichail (WTA-150). Daar had ze 2 uur en 19 minuten voor nodig. Tegen Rakhimova nam de 28-jarige Luikse het nog niet eerder op.