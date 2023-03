BV’s rouwen om overlijden van Peltse medewerker productiehuis: “Je hebt gevochten als de beste”

Heel wat BV’s zijn in rouw na het overlijden van Luc Vrancken, de Peltenaar die Head of Entertainment was bij het Mechels productiehuis Roses Are Blue.

Onder meer Tom Waes en Mathias Coppens deelden het nieuws dinsdagavond op hun sociale media. Coppens, die Roses Are Blue mee oprichtte in 2017, kende Vrancken zeer goed. “Rust zacht, lieve vriend! Je hebt gevochten als de beste. Tijd om terug op de fiets te kruipen en moppen te tappen daarboven! We gaan je missen”, schrijft hij op Instagram.

Tom Waes kon vorige week nog afscheid nemen van Vrancken die begin deze maand nog 58 jaar werd. “Man wat heb ik altijd gelachen met jou. Altijd humor, altijd slim, altijd scherp. Vorige week nog toen we afscheid namen weer hard gelachen. Zo sterk. Zo dapper. Zo’n strijder. We gaan goed voor je vrouw zorgen, rust jij nu maar. Echt waar hé!”

Ook Stijn Meuris, collega en mede-Peltenaar, schreef op Facebook iets neer ter nagedachtenis aan Luc Vrancken.

Archiefbeeld van Luc Vrancken. — © Guy Puttemans

Vrancken werkte voor Roses Are Blue onder andere meer als hoofd van de productie bij Endemol, bekend van programma’s als Baantjer, Big Brother, Dancing With The Stars, Gooische Vrouwen en Eén Tegen 100.

Roses Are Blue maakte onder meer Down The Road, Het Lichaam van Coppens, Code van Coppens, 1 Jaar Gratis en Cupido Ofzo.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen