Ook de overheid voelt de arbeidskrapte: minder sollicitanten voor ambtenarenjobs, Selor verandert van naam

De federale overheid had vorig jaar 9.933 vacatures openstaan, waarvoor in totaal 124.000 keer gesolliciteerd werd. Dat komt neer op gemiddeld 12 kandidaten per job, terwijl dat er in 2021 14 waren en in 2017 zelfs 19. Ook de overheid lijdt onder de krapte op de arbeidsmarkt, concludeert De Sutter uit die cijfers.

Nieuwe naam en campagne

Om de aantrekkelijkheid van het ambtenarenberoep te verhogen moet de naam Selor op de schop. Bij dat selectiebureau moeten sollicitanten de beruchte testen afleggen om aan de slag te kunnen bij de federale overheid. De naam van het vehikel is bekend, maar de functie is dat niet altijd. “‘Werkenvoor.be’ is in dat opzicht duidelijk”, zegt De Sutter. “Het weerspiegelt beter waar een job bij de federale overheid voor staat dan Selor.”

Er komt ook een nieuwe campagne rond de voordelen en de maatschappelijke relevantie van een job bij de federale overheid. “Bij de overheid kom je werken omdat je de samenleving mee vorm wil geven. Federaal overheidspersoneel heeft met haar werk en expertise impact op mensen”, aldus De Sutter.

De federale overheidsdiensten zochten het afgelopen jaar vooral naar economen, juristen, penitentiair beambten en medewerkers voor callcenters.