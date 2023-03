Zeker 32 doden bij treinongeval in Griekenland

De dodentol van een treinongeluk in Griekenland is opgelopen tot 32. Nog eens 85 anderen raakten gewond. Dat melden de hulpdiensten, die nog steeds aan de moeizame reddingsoperatie bezig zijn.

Volgens de eerste informatie zouden twee treinen, een goederentrein en een passagierstrein met zo’n 350 mensen aan boord, kort voor middernacht op elkaar zijn ingereden nabij de stad Larissa, in het Tempedal. Drie wagons ontspoorden en een van de wagons vatte daarna vuur. Meerdere personen zouden vastgezeten hebben in het wrak, zo meldde de Griekse openbare omroep Ert.

“Het proces om mensen te bevrijden is aan de gang en wordt uitgevoerd onder zeer moeilijke omstandigheden vanwege de ernst van de botsing tussen de twee treinen”, verklaarde een woordvoerder van de brandweer aan Ert. Er worden speciale kraanvoertuigen ingezet. “Tot nu toe zijn 32 doden geborgen en 85 gewonden overgebracht naar ziekenhuizen.” Van 25 gewonden is de toestand ernstig. In totaal moeten 53 personen in het ziekenhuis blijven, de anderen kunnen naar huis.

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse om assistentie te verlenen aan de tientallen gewonden, schreef de lokale krant Onlarisssa. Ook de politie en het leger werden gemobiliseerd. Het vuur zou intussen geblust zijn.

Verkeerde spoor?

Op televisiezender Skai verklaarde Kostas Agorastos, de gouverneur van de getroffen regio, dat “meer dan 250 passagiers met de bus werden overgebracht naar Thessaloniki”. De passagierstrein was onderweg van de Griekse hoofdstad Athene naar de op een na grootste stad Thessaloniki, terwijl de goederentrein in de andere richting, van Thessaloniki naar Athene, reed toen de botsing plaatsvond. “Jammer genoeg kan het aantal gewonden en doden nog verder oplopen”, voegde hij er nog aan toe.

De omstandigheden van de crash zijn nog onduidelijk. Openbare omroep Ert meldt dat volgens onbevestigde berichten de passagierstrein verkeerdelijk naar hetzelfde spoor als de goederentrein was afgeslagen. De ploegleider van de nationale spoorwegmaatschappij OSE die verantwoordelijk was voor de regio wordt ondervraagd. Bij de dodelijke slachtoffers zouden 9 medewerkers van OSE zijn.

De lichamen van alle slachtoffers worden overgebracht naar het ziekenhuis van Larissa, waar de politie en medische onderzoekers begonnen zijn aan de identificatie. Gespecialiseerde psychologen staan de nabestaanden van de slachtoffers bij in het ziekenhuis.

© AP

© EPA-EFE

© REUTERS

© AP

© EPA-EFE

© EPA-EFE

© REUTERS

© AFP

© EPA-EFE

© EPA-EFE