CEO van Zulte Waregem woedend na rode kaart van Ciranni: “Ik heb het helemaal gehad”

“Die VAR is een schande”, stuurde Eddy Cordier kort na het laatste fluitsignaal van ref Van Driessche. “Vermeld me maar hoor.” Even later rinkelde onze gsm. Hallo Eddy? “Dit kan toch niet meer? Ik ben altijd de eerste om die mensen in bescherming te nemen maar nu is de maat vol! Zo kunnen we niet meer werken. Mijn gsm staat al een uur roodgloeiend van collega’s en andere voetbalmensen die me vertellen hoe schandalig dit is. Dit is toch nooit een rode kaart? Wat moeten we nu in godsnaam nog doen om dit aan te pakken? Klacht indienen? Misschien. En ja, vermeld me maar bij naam: ik heb het helemaal gehad!”