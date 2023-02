Linda Kasabian, het sektelid dat Charles Manson veroordeeld kreeg, overleden op 73-jarige leeftijd

In de jaren 60 maakte Linda Kasabian deel uit van de sekte van de Amerikaanse crimineel Charles Manson, de zogenaamde Manson Family. Ze nam in 1969 deel aan twee nachten waarin Manson en zijn volgers zeven mensen doodden in Los Angeles.

Charles Manson. — © AP

In ruil voor immuniteit werd zij de belangrijkste getuige van de openbaar aanklagers die Manson en zijn sekteleden de cel in wilden. Achttien dagen lang getuigde Kasabian over wat zij meegemaakt had in haar tijd bij de Family. Ze ging in detail over de nacht waarop Charles ‘Tex’ Watson haar, Patricia Krenwinkel en Susan Atkins naar het huis van de Poolse filmmaker Roman Polanski - die toen in Europa een film aan het opnemen was - in Los Angeles reed. Tex, Krenwinkel en Atkins brachten daar met geweerschoten en messteken vijf personen om het leven, waaronder Polanski’s zwangere vrouw Sharon Tate. Kasabian hield vol dat ze zelf niemand iets had aangedaan.

De vrouw getuigde ook over de tweede nacht, waarin ze zelf achter het stuur zat. Toen werden Leno en Rosemary LaBianca in hun woning in Los Angeles afgemaakt. Het waren die uitgebreide getuigenissen van Kasabian die ertoe geleid hebben dat Manson en zijn kompanen levenslange celstraffen kregen.

Waaraan Kasabian overleden is, is niet bekendgemaakt. Wel duidelijk is dat zij van naam veranderd was na de zaak, wellicht om een wat anoniemer leven te hebben. Zij overleed op 21 januari in een ziekenhuis in Tacoma, Washington, en werd 73 jaar.

De aan kanker lijdende Charles Manson overleed in 2017 toen hij een hartaanval kreeg in de gevangenis.