Kevin De Bruyne is terug: basisspeler, kapitein, pre-assist én piekfijn goaltje in bekerzege van Manchester City

Vorige week miste Kevin De Bruyne nog de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig door een ziekte en afgelopen weekend bleef de Rode Duivel op de bank in de competitie tegen Bournemouth. Nu stond ‘KDB’ terug aan de aftrap, als kapitein.

De Bruyne begon zijn wedstrijd met een ‘cleane’ pre-assist voor Riyad Mahrez, die de vrijstaande Phil Foden vond aan de tweede paal: 0-1. Foden scoorde ook het tweede doelpunt van de bezoekers. Deze keer stuurde De Bruyne zowaar Nathan Aké diep met een mooie pass.

En dan was het aan de Rode Duivel zelf. De Bruyne liep in de open ruimte en kreeg de bal aangespeeld door Jack Grealish, waarna hij de 0-3 tegen de netten krulde.

De Belgen van Leicester kenden een minder leuke avond. Blackburn Rovers, vierde in het Engelse Championship, schakelde de Foxes met 1-2 uit in de achtste finales. Leicester-verdediger Daniel Amartey ging bij de twee tegendoelpunten in de fout. De Nigeriaanse spits Iheanacho, die Dennis Preat na een uur had vervangen, maakte de aansluitingstreffer, maar de tweedeklasser hield stand.

Naast Praet startte ook Wout Faes in de basis. Hij maakte de 90 minuten wel vol. Timothy Castagne startte op de bank en mocht invallen in minuut 74. Een enkelblessure hield Youri Tielemans aan de kant.

Overige uitslagen:

Stoke City - Brighton 0-1

Fulham - Leeds 2-0