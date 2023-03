“Vannacht blijft het helder, morgen opnieuw een zonnige voorjaarsdag”

Vannacht blijft het helder. Het wordt dan ook weer goed koud met tegen zonsopkomst minima rond -3°C. De wind valt grotendeels weg maar de lucht is te droog voor vorming van nevel of mistbanken.

Morgen wordt het opnieuw een zeer zonnige voorjaarsdag.

De temperatuur boekt een graadje winst en komt in Limburg uit bij maxima dicht in de buurt van 10°C. Achter glas of op een beschut plekje in de zon kan het best aangenaam vertoeven zijn. Buiten komt een dikke jas toch nog altijd van pas, zeker met de neus in de wind. Die wind waait doorgaans matig vanuit het noordoosten.

In de nacht naar vrijdag komt het tot lichte vorst. In het tweede deel van de nacht ontstaat er mist of lage bewolking. Daardoor kan de temperatuur tegen het ochtendgloren ook weer een graadje winst boeken. Vrijdag zijn we het mooie heldere weertje wel kwijt.

