Dinsdagavond was er opnieuw commotie over de VAR. In de halve finale van de Beker van België tussen KV Mechelen en Zulte Waregem deelde scheidsrechter Bram Van Driessche na een VAR-interventie een rode kaart uit aan Genkenaar Alessandro Ciranni (Zulte Waregem) na een fout op Truienaar Rob Schoofs (KV Mechelen).