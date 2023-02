Nog geen beslissing over finaleticket: Sporting Pelt wint derby van Achilles Bocholt

Er stond dinsdagavond veel op het spel in Pelt, maar de bezoekers uit Bocholt leken daar weinig last van te hebben. De Damburgers overklasten de tegenstander in de beginfase en sloegen met een 2-4-tussenstand een eerste kloof. Bocholt kon niet verdergaan op dat elan, het tweede kwartier van de eerste helft werd voor de vijfvoudige winnaar van de BENE-League zelfs een heuse lijdensweg. Het kon geen kansen meer creëren tegen een uitstekend georganiseerde Sporting-defensie.

Pelt daarentegen kwam stilaan onder stoom. Een ontketende Spooren werkte af en deelde rijkelijk assists uit en ook Konitz deed zijn duit in het zakje. Door Vandebeeck zette zijn selectie voor de nationale ploeg dik in de verf en Köhlen liet vanop de strafworplijn niets liggen. De Peltse dominantie resulteerde in een 16-10-score aan de rust. Een tussenstand waarmee Pelt heel gelukkig was, Bocholt daarentegen flirtte al met de uitschakeling.

© Dick Demey

Klopjacht

Na rust toonden de bezoekers een ander gelaat, ze scoorden meteen twee treffers. De klopjacht leek ingezet, maar Falke dacht hier anders over. De Peltse voorsprong groeide weer tot zes punten, maar bij de bezoekers kwam Strauven nadrukkelijker in beeld. Ook Spooren vond zijn scorend vermogen terug en bracht Bocholt terug tot 22-18.

De Damburgers tankten vertrouwen en geloofden opnieuw in hun kansen. D’hanis bleef scoren en bij 23-21 (47’) was plots alles weer mogelijk. In een beklijvende slotfase miste Bocholt de aansluiting en kon Pelt zijn voorsprong nog iets verder uitbouwen, maar de 28-25-winst garandeert Sporting niets. Over de finaleplaats wordt zaterdag in Bocholt verder gebikkeld.

SPORTING PELT: van Leeuwen, Deekens, Denert, Vandenboer 1, Falke 6, Spooren 5, Tasevski, Köhlen 9, Konitz 4, L. Vandebeeck, Delpire, Stollman, Vossen, Schoenaker, Van Haesendock, D. Vandebeeck 3.

BOCHOLT: Leroy, Gijbels, Tielen, Winters 1, Spooren 5, Valkenborgh 1, Driesen, Roelants 1, J. Ceyssens, Claessens, L. Ceyssens, D’hanis 12, Strauven 2, De Beule 3, Doms, Lamers.