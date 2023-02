Opnieuw VAR-commotie in halve finale Croky Cup KV Mechelen-Zulte Waregem: “Ze zijn helemaal de weg kwijt”

Scheidsrechter Bram Van Driessche trok eerst geel voor Ciranni na zijn tackle op Rob Schoofs. Dat leek een terechte beslissing: de verdediger van Essevee kwam te laat en hij stopte een tegenaanval af. Maar Schoofs bleef liggen - zijn enkel was geraakt en hij moest enkele minuten later geblesseerd van het veld - en Van Driessche werd door VAR Nicolas Laforge naar het scherm geroepen. Na enkele minuten besliste hij om toch rood te trekken.

Die beslissing leidde tot veel onbegrip. De analisten van dienst op VTM - met name Timmy Simons en Marc Degryse - begrepen bijvoorbeeld niet dat een tackle van Rob Schoofs op Timothy Derijck eerder in de wedstrijd onbestraft bleef.

Op sociale media uitte Davy de Fauw, ex-speler en -coach van Essevee, zijn ongenoegen. “We zouden de VAR beter even vakantie laten nemen. Die zijn helemaal de weg kwijt...”, aldus De Fauw.

Jelle Vossen: “De VAR wilde zich vandaag tonen, dit gaat nergens over”

Of Jelle Vossen nog iets begrijpt van de VAR? “Nee, helemaal niets”, aldus de spits van Essevee na de wedstrijd bij VTM. “Ik denk dat het puur gaat over het feit dat Buchanan afgelopen weekend onbestraft bleef. De VAR wilde zich vandaag tonen. Dit gaat nergens over. We zijn bezig over een halve finale van de Beker van België, voor mij persoonlijk misschien een van de laatste kansen om naar Brussel te gaan. Dit kan je niet verklaren. Hij staat tien minuten te kijken. Als een scheidsrechter zo veel tijd nodig heeft om het te zien of het een clear error is, dan is het toch duidelijk? Ik denk dat iedereen het daarover eens is.”

“We gaan nooit weten hoe het elf tegen elf gelopen was. We zaten goed in de wedstrijd en dan doet die fase ons gewoon dood. Er wordt dan bij gehaald dat Schoofs zijn enkel verdraait… ik verdraai mijn enkel ook soms zonder contact. Dit is geen fase waar de VAR moet ingrijpen. Onbegrijpelijk voor mij.”

© BELGA