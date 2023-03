VIDEO. Heeft investeren in een nieuwe of te renoveren woning nog zin? “De gouden vastgoedtijd is voorbij”

Een woning is voor heel wat mensen onbetaalbaar. De rente die je bij de bank krijgt is ook fors gestegen. Is het dan beter om af te wachten voor je een eigen huis of appartement koopt? En voor wie al een woning heeft: heeft het nog zin om te investeren in extra vastgoed of een te renoveren woonst? Wij geven kort de stand van zaken op de vastgoedmarkt.