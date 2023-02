Action krijgt concurrentie: Duitse discountgroep TEDi komt naar België

Action krijgt concurrentie in ons land. TEDi, ofwel de Duitse rivaal van Action, wil nog dit jaar zo'n tien winkels openen in België. Dat meldt RetailDetail. Nu al is de non-fooddiscounter actief in elf landen met liefst 2.750 winkels.

Volgens RetailDetail is TEDi in ons land op zoek naar een tiental baanwinkels van telkens zowat 1.000 vierkante meter. Dit jaar nog zouden er vijf tot tien vestigingen openen. Wat goed nieuws is voor de fans van Action. Want de Duitse keten is ook bekend voor decoratiespulletjes, papierwaren, keukengerief, speelgoed, knutselmateriaal en doe-het-zelfproducten tegen lage prijzen. Daarbij ook de gekende 1 euro-deals. “Kwaliteit heeft geen hoge prijs nodig”, klinkt het op hun site. “Daarom zijn snuffelaars en koopjesjagers altijd welkom.” In totaal liggen er 15.000 verschillende artikels in hun rekken.

TEDi heeft een gelijkaardig assortiment als ACTION: van decoratie over papierwaren tot keukengerief — © TEDi

De keten werd in 2004 opgericht in Duitsland en is een afkorting voor ‘Top Euro Discount’. De investeerdersgroep erachter wou ook het concept van ‘1 euro-winkels’ lanceren. En het ging hard. Datzelfde jaar openden ze winkels tegen een tempo van twee per week. Eind 2004 hadden ze er zo al 120 in Duitsland. In 2006 zaten ze al aan 400 stuks en in 2011 aan 1.200. Dat jaar opende ook de eerste winkel buiten de Duitse landsgrenzen, in het Oostenrijkse Graz.

Vandaag zijn ze actief in elf landen, tellen ze 26.000 personeelsleden en plannen ze naast België ook nog Frankrijk te veroveren. Het doel is om naar 5.000 winkels in totaal te gaan. Wanneer de eerste vestiging in ons land exact opent, is nog niet bekend. “Ze hebben nu een mandaat gegeven aan een bedrijf dat gespecialiseerd is in het zoeken naar locaties”, zegt Stefan Van Rompaey van RetailDetail. “Het is dus wachten tot die gevonden zijn. Maar er is wel nog wat plaats op die markt. Net vanwege de hoge inflatie is er voor dergelijke winkels een momentum.”