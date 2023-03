“Het was onze laatste plaat als vrienden. Alles erna voelde als een tandartsbezoek”: legendarisch Pink Floyd-album ‘The Dark Side of the Moon’ wordt 50

Vaker verkocht dan ABBA en The Beatles, en de meest herkenbare hoes ooit. ‘The Dark Side of the Moon’ van Pink Floyd wordt vandaag vijftig. Het meesterwerk uit 1973 was destijds de creatieve piek van de Britten en had bijna Paul McCartney mee aan boord. Vandaag blijft het bijtend actueel, maar rollen de bandleden vechtend over straat.