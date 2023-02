Vuelta voor vrouwen eindigt bij bergmeren van Covadonga: “Het wordt zwaar”

De eerste editie van de Ronde van Spanje voor vrouwen als zevendaagse rittenkoers eindigt met een beklimming naar de Lagos de Covadonga (Asturië). Aan die idyllische bergmeren in de Picos de Europa hadden de mannen al verscheidene keren een ritaankomst. De vrouwen klimmen er zondag 7 mei naartoe. Hun Vuelta begint op 1 mei in Torrevieja (Alicante) met een ploegentijdrit.

“Om op zo’n beroemde wielerlocatie te eindigen is essentieel voor de media-impact van de wedstrijd”, reageerde Annemiek van Vleuten, winnares van de voorbije twee edities, op de website van La Vuelta Femenina. “Ik ben blij dat de organisatie heeft gekozen voor zo’n beroemde klim. Ik kijk ernaar uit, het wordt zwaar. Het is goed dat we ook een paar vlakke ritten hebben. Het is een complete Vuelta.”

De Vuelta voor vrouwen wordt voor het eerst los van de mannenversie verreden. De afgelopen jaren was de koers al gegroeid van een eendaagse wedstrijd in Madrid naar een vijfdaagse. Van 2015 tot 2017 was de Challenge by La Vuelta een criterium in de straten van Madrid, twee keer met Jolien D’hoore als winnaar (2016 en 2017). In 2018 werd er een tijdrit aan toegevoegd, in 2020 werd het een driedaagse, in 2021 een vierdaagse en vorig jaar een vijfdaagse.

De editie van dit jaar doet acht Spaanse provincies aan op weg van het zuidoosten naar het hoge noorden. Na de ploegentijdrit zijn er drie vlakke ritten, één rit door het middengebergte en twee bergetappes met een finish bergop.