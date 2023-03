Brussel

De Tongerse Michèle Coninsx wordt de eerste procureur voor de verkeersveiligheid van ons land. Ze was jaren als topvrouw verantwoordelijk voor terrorismebestrijding bij de VN in New York. Nu gaat ze snelheidsduivels aanpakken. “Een bijdrage mogen leveren aan betere verkeersveiligheid in ons land is mijns inziens een nobel doel.”