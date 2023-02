Vakbondsfront spoort gemeenten aan oplossing te vinden voor sluiting Bewel Pelt

Vlak voor de gemeenteraad in Lommel heeft het gemeenschappelijk vakbondsfront dinsdag aandacht gevraagd voor de nakende sluiting van maatwerkbedrijf Bewel in Pelt. Ze roepen de Noord-Limburgse gemeentebesturen op om mee na te denken over een oplossing.

De actie was niet lukraak, want één derde de werknemers van Bewel in Neerpelt woont immers in Lommel. Dat de sluiting opschoof van april naar augustus mag volgens de vakbonden geen aanleiding zijn om werkloos toe te kijken. “We hekelen de beperkte of zelfs afwezige ambitie om een blinde vlek op de Noord-Limburgse kaart te vermijden”, luidt de boodschap van de vakbonden die vorige week ook al een open brief richtten aan de gemeentebesturen in de de Welzijnsregio Noord-Limburg. “We willen dat die tijd wordt benut om alle alternatieven te onderzoeken en ernstig af te wegen.”

De vakbonden betreuren de aangekondigde sluiting van de vestiging in Pelt maar stellen dat ze nog altijd met erkenning kijken naar het nobele doel van de organisatie Bewel. “Een divers aanbod aan sociale economie in de regio Noord-Limburg is cruciaal om mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt kansen te geven zodat ze hun talenten verder kunnen ontwikkelen. Als lokale overheid speelt u hierin een belangrijke rol. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat elke burger kan deelnemen aan de samenleving. Aangepaste tewerkstelling in de regio is een middel tot maatschappelijke integratie, voor iedereen.”

Overleg

Burgemeester Bob Nijs (cd&v) reageerde dat hij de bezorgdheid deelt. “Op het eerste burgemeestersoverleg is de voorzitter van Bewel ter verantwoording geroepen. We hebben begrip voor de economische realiteit. Vanaf de sluiting, die is voorzien op 7 augustus, zou er voor de maatwerkers aangepast vervoer naar andere vestigingen worden voorzien. Dat beschouwen we als een doekje voor het bloeden en daar zullen we geen genoegen mee nemen. Op het volgende burgemeestersoverleg zal dit daarom opnieuw ter sprake komen.”