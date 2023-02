Elise Mertens vlot naar achtste finales in Monterrey

Elise Mertens (WTA-42) heeft dinsdag haar eerste wedstrijd op het toernooi in het Mexicaanse Monterrey (hard/259.303 dollar) vlot gewonnen. De Belgische nummer een rekende in 1 uur en 10 minuten af met de 18-jarige Russin Diana Shnaider (WTA-94) in twee sets: 6-0 en 6-4.