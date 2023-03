“Tequila en mezcal zijn topproducten, maar we drinken het verkeerd”, zegt Rob Biesmans van cocktailbar Koks&Tales. — © Raymond Lemmens

Hasselt

De wereld is dorstig naar tequila en mezcal. Vooral in Europa is de vraag naar de Mexicaanse sterke dranken stevig toegenomen. Het succes heeft wel een keerzijde: de productie kan moeilijk bijbenen, met hogere prijzen als gevolg. En daarnaast bedreigt de klimaatopwarming de vleermuis die de agaveplanten bestuift.