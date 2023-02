“Ik hoop te overleven in de Waalse seizoensopener”, vertelde Milan Menten (Lotto-Destiny) daags voor de GP Le Samyn aan het Belang van Limburg. En kijk, 24 uur later pakte de Speer van Rosmeer de mooiste zege uit zijn carrière na een incidentrijke sprint. “Dit is compleet zot.”