Zuster Beatrice en zuster Romana: “Het vertrek is echt met spijt in het hart, maar het kan niet anders.” — © Jozef Croughs

Sint-Truiden

Op 4 april sluiten zuster Beatrice en zuster Romana definitief de deur van hun klooster in de Clockemstraat in Sint-Truiden. Het einde van een 173 jaar lange geschiedenis van de Urselinen in de fruitstad. “Onze taak zit erop. We vertrekken met spijt in het hart.”