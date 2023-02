Week van de vrijwilliger: Sint-Gerardus

Diepenbeek

Het is de Week van de Vrijwilliger. Elke dag zetten duizenden vrijwilligers zich in voor het goede doel. Ze helpen een handje op de ziekenhuisafdeling, draaien mee met de brandweer of verzorgen dieren in het Natuurhulpcentrum. Maar waarom doen ze dit? Onze journaliste Margo Ombelets zoekt een antwoord op die vraag en kruipt deze week elke dag in de huid van een vrijwilliger. Vandaag bij Sint-Gerardus, een voorziening voor mensen met een neuromotorische beperking.