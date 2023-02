Man die keet schopte doodgeschoten in Luikse gemeente, politieman gewond

De dader verschanste zich dinsdagmiddag bij leden van zijn familie in de rue Guilitte in Waret-l’Évêque. Volgens de krant L’Avenir had de man zijn gezin opgesloten in de kelder. Later liet hij hen vertrekken.

Volgens het parket van Luik kwam de politie tussenbeide en werd een van de politieagenten door de dader neergestoken. De man werd doodgeschoten door een politieagent. De gewonde politieagent is naar een ziekenhuis overgebracht.

De ingestelde veiligheidsperimeter werd rond 17 uur opgeheven.

Het parket van Luik is samen met een onderzoeksrechter ter plaatse gekomen. Er is een onderzoek geopend. De oorzaak van de feiten is nog niet bepaald.