Inpakken en wegwezen (deel 3): José Mourinho kan blamage niet verkroppen en wordt met rood weggestuurd bij Roma

AS Roma dook met een onverwachte 1-0 achterstand de rust in op bezoek bij het Cremonese van (bankzitter) Cyriel Dessers. Tot frustratie van trainer José Mourinho. De Portugees kreeg het zwaar aan de stok met de vierde ref en werd in de 47ste minuut met rood weggestuurd, al voor de derde keer dit seizoen overigens.