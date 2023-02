Al uitgeschakeld, toch moet Kangoeroes Mechelen overbodige Europese match in Turks risicogebied spelen

De vrouwen van Kangoeroes Mechelen spelen morgen hun laatste groepsmatch in de Euroleague. Ze moeten daarvoor naar het Turkse Mersin, dat dicht bij het rampgebied ligt waar begin februari hevige aardbevingen plaatsvonden. Aangezien de Kangoeroes al uitgeschakeld zijn en de match dus overbodig is, waren ze liever thuisgebleven, maar de FIBA wilde van geen wijken weten.

Kangoeroes Mechelen, dat zich met een 2 op 13 in poule B van de Euroleague, de beste Europese clubcompetitie, niet meer kan kwalificeren voor de kwartfinales, wilde dat de FIBA, de internationale basketfederatie, de overbodige laatste groepswedstrijd afgelastte. Mersin ligt op slechts tachtig kilometer van de regio die zwaar werd getroffen door de aardbevingen en wordt overspoeld door vluchtelingen en gewonden uit de naburige steden. De ziekenhuizen liggen er overvol.

© GOYVAERTS/GMAX AGENCY

25.000 euro boete

De vraag van de Belgische kampioen om de wedstrijd niet te laten doorgaan, werd door de FIBA echter weggewuifd. Bij het niet afwerken van de wedstrijd zou Kangoeroes Mechelen een boete van 25.000 euro krijgen en volgend jaar misschien uitgesloten worden van de Europese competities. Voorzitter Luc Katra heeft een eigendom in Mersin en werd ingefluisterd om daar weg te blijven. België geeft zelfs een negatief reisadvies om naar die Turkse regio af te reizen. Omdat de Kangoeroes naar een onveilig gebied afreizen komt de verzekeringsmaatschappij ook niet tussen en zijn de speelsters niet verzekerd.

“Mersin wilde dat de wedstrijd doorging”, zegt coach Arvid Diels. “Daarom zijn we vertrokken. Mijn vrouw (Daphne Van Dessel, red.) is de assistent-coach en gaat mee. We laten de twee kindjes bij de familie achter. Dat zet je toch eventjes aan het denken.”

De Mechelaars zijn ondertussen te plekke en volgens speelster en Belgian Cat Laure Resimont verliep de reis zonder problemen. “We vlogen van Brussel naar Istanbul en dan volgde nog een vlucht naar Adana. Vandaar ging het met bus – een rit van 86 kilometer – naar Mersin. Zowel in Adana als Mersin zagen we niets van de aardbeving. We kenden ook geen vertraging en het was dus een trip zonder problemen. We zijn profs, het is ons een werk en we willen vooral tegen een sterk team als Mersin een goede partij afleveren.”

Meteen terug naar België

Voor Mersin heeft de partij nog wel belang. Met 9 op 13 staat het met het Italiaanse Schio van Kim Mestdagh in poule B op de eerste plaats. Winst zou groepswinst en vooral een gunstige loting in de kwartfinales voor de Turkse ploeg kunnen opleveren. Voor Kangoeroes Mechelen staat het sportief succes dan weer niet centraal. Resimont: “Na de wedstrijd keren we nog eventjes terug naar het hotel, maar we overnachten niet meer in Turkije. We keren snel terug naar België.”