Maasmechelen

“We zijn heel verdrietig dat we mama kwijt zijn. Maar tegelijk zijn we opgelucht dat ze gevonden is en dat we afscheid kunnen nemen”, zegt Dominique Maussen, zoon van de Maasmechelse Emilia Chini (75), die dinsdagvoormiddag dood werd teruggevonden. Woensdag volgt een autopsie op het lichaam van Emilia.