Rafael Nadal is niet fit en past voor Indian Wells: einde aan onwaarschijnlijke reeks van Spaans tennisicoon dreigt

Rafael Nadal heeft dinsdag forfait gegeven voor het Masters 1.000 van Indian Wells (hard/8.800.000 dollar). De Spanjaard liet de organisatie weten dat hij nog niet klaar is om opnieuw te spelen en dat hij zijn kansen niet zal verdedigen op het toernooi, dat van 8 tot 19 maart plaatsvindt in de Californische woestijn. Nadal won Indian Wells drie keer (in 2007, 2009 en 2013).

“We wensen Rafa verder herstel en hopen hem volgend jaar te ontvangen”, reageerde de Duitse-oud-speler Tommy Haas, toernooidirecteur van Indian Wells.

De 36-jarige Nadal heeft niet meer gespeeld sinds het Australian Open, waar hij op 18 januari in de tweede ronde met een heupblessure moest opgeven tegen de Amerikaan Mackenzie McDonald. Op de wereldranglijst is hij naar de achtste plaats gezakt en zal naar alle waarschijnlijkheid voor het eerst sinds 2005 (!) uit de top tien zakken. Onderzoek bracht een tweedegraads letsel in de iliopsoas-spier van het linkerbeen aan het licht. Hij moet zes tot acht weken moest rusten.

Het volgende Masters 1.000 op de kalender is dat van Miami, van 22 maart tot 2 april, maar het is onzeker of Nadal daaraan zal deelnemen. Hij heeft dinsdag licht getraind op het gravel van zijn thuisbasis Palma de Mallorca. Het gravelseizoen start begin april.

Ook de Fransman Benjamin Bonzi (ATP-45) ziet het toernooi van Indian Wells aan hem voorbij gaan door een spierblessure. Bonzi verloor vorige zondag nog de finale van het ATP-toernooi in Marseille tegen de Pool Hubert Hurkacz. Nick Kyrgios (ATP-19) heeft eveneens forfait gegeven na een knieoperatie in januari. Ook zij zullen wellicht niet fit geraken voor Miami.