Meesterontsnapper Gilles De Wilde van Team Flanders-Baloise zat al in elke vlucht van de dag: “Ik kon niet geloven dat ik er wéér bij was”

Op drie wedstrijddagen zat hij drie keer mee in de vlucht van de dag: Omloop het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne en ook in GP Le Samyn glipte hij weg. Als er een wereldkampioenschap ontsnapping was, dan ging meestervluchter Gilles De Wilde ongetwijfeld met goud aan de haal.

Team Flanders-Baloise reed zich bij de start van de Vlaamse voorjaarsklassiekers meteen in de kijker door driemaal mee te zijn in de vlucht van de dag. Dé man in de ploeg die voor het opmerkelijke spektakel zorgde: Gilles De Wilde, broer van wielrenster Julie De Wilde. De 23-jarige renner reed de afgelopen vier dagen al 350 kilometer in de aanval. Om dat even in perspectief te plaatsen: de eerste drie voorjaarskoersen telden samen 606 kilometer.

Het is niet gemakkelijk om in de ontsnapping te zitten die leidt tot de vlucht van de dag. Het is deze week al drie keer gelukt. Hoe doe je dat?

“Ik houd de koers in de gaten en wanneer ik denk dat het juiste moment er is, dan ga ik. Het is me nu drie keer achter elkaar gelukt, maar dat is me nog nooit eerder overkomen. Ik volg gewoon mijn buikgevoel en de laatste tijd zit mijn intuïtie wel goed.”

Met welke ambitie zat je in Le Samyn in de vlucht?

“We dachten dat de koers later zou beginnen door de afwezigheid van Jumbo-Visma, dus wilde ik de koers zo ver mogelijk dragen. Maar ze rekenden ons op zestig kilometer van de meet al in. Ik had ook niet mijn beste dag, want het is al mijn derde koers in vier dagen. Dat eiste zijn tol een beetje.”

Is het intussen al een running joke geworden in het peloton of vragen ze je eerder wanneer je gaat demarreren?

“Neen totaal niet, in het peloton ben ik er nog niet over aangesproken maar dat zal misschien nog komen. In mijn vriendengroep hebben ze er wel al om gelachen. Zij hadden me op voorhand gezegd: ‘Wie weet zit je weer in de vroege ontsnapping’. Ik heb ze ermee uitgelachen, maar vandaag zat ik er weer bij. Ik dacht: ‘Ik ga nu toch weer niet mee zijn?’ Mijn vrienden kregen dus gelijk. We hebben geen weddenschap gehouden, maar misschien trakteert mijn zus mij nu op een koffie.”

Ga je ook eens voor eigen rekening te rijden?

“Dat ben ik zeker van plan, maar het is nooit slecht om in de ontsnapping te zitten. Je weet nooit of het peloton te veel voorsprong geeft. Dan maak je ook kans.”

Welke wedstrijden heb je in gedachten?

“Volgend weekend zou ik in de Ronde van Drenthe mijn kans willen wagen, maar ik wil me ook focussen op de kasseikoers GP de Denain.”

In de vlucht is er wel eens tijd om een praatje te slaan met de medevluchters. Heb je al nieuwe vrienden gemaakt?

“Nee, jammer genoeg niet. (lacht) Soms wordt er wel wat gepraat, maar het was redelijk stil vandaag. Het waren buitenlanders die geen Engels praten. Dan moest ik nog in het Frans zeggen dat ze op één lijn moesten rijden, want dat hadden ze niet door.”