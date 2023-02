Alec Baldwin nu ook aangeklaagd door crew na dodelijk schietincident op set ‘Rust’

Alec Baldwin kijkt aan tegen nog een rechtszaak in de nasleep van het dodelijke schietincident op de set van ‘Rust’. Drie crewleden hebben een nieuwe aanklacht ingediend. In documenten die het Amerikaanse TMZ kon inkijken, klagen zij onder meer aan dat verschillende veiligheidsprotocollen niet werden nagevolgd.

Het zijn crewleden Ross Addiego, Doran Curtin en Reese Price die nu een nieuwe aanklacht hebben ingediend. Volgens hen zouden verschillende veiligheidsprotocollen genegeerd zijn. Ze stellen onder meer dat er “bruikbare vuurwapens” gebruikt werden tijdens 17 van de 21 geplande filmdagen. Ook al waren er alternatieven zoals replica’s of speciale effecten. Ze menen dat er bij eerdere incidenten die dag geen verder onderzoek is gebeurd.

Halyna Hutchins was cinematograaf op de set. — © REUTERS

Nog in de klacht wijzen ze naar Baldwin en anderen dat ze Hannah Gutierrez-Reed hebben aangenomen hebben als wapenverantwoordelijke, ook al had ze niet de nodige ervaring. En beschuldigen ze regisseur Dave Halls ervan bespaard te hebben op de veiligheid. Toch bleef Baldwin met hen doorgaan, wat tot de dood van Hutchins in 2021 heeft geleid. Zij werd dodelijk geraakt tijdens een repetitie door een kogel. De crewleden klagen hen nu aan voor nalatigheid en het bewust veroorzaken van emotionele angst. Tegen Baldwin lopen in deze zaak al meerdere rechtszaken, waaronder een strafrechtelijke zaak in New Mexico. Daar pleitte hij onschuldig.