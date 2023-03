PODCAST. ‘Dood in het Jeugdhuis’, deel 2: “Voor Mark de grond raakte, wist ik dat hij dood was”

De feiten waarover Kris in onze podcast getuigt, vinden plaats in de nacht van 8 op 9 oktober 1993. Vijf ongenode gasten dringen iets na middernacht binnen in jeugdhuis Eltie in Laak, waar op dat moment een groep 18-jarigen een privéfuif geeft voor zo’n 300 vrienden. Kort voor hun raid waren de vijf mannen, die het feestje hadden verstoord door met bier te gooien en rel te schoppen, buitengezet door Mark en zijn vrienden. Maar in plaats van af te druipen, loopt het vijftal naar hun wagen om zich te bewapenen met biljartstokken en een mes, om daarna het jeugdhuis weer binnen te stormen.

Achtervolging

Op dat moment staat kroongetuige Kris met Mark te praten. “We hadden het over de schermutselingen die net hadden plaatsgevonden en waar Mark tussenbeide was gekomen”, vertelt hij. “Dat gesprek ging er luchtig aan toe. We stelden elkaar gerust, en misschien heb ik Mark zelfs bedankt omdat hij die ruzie ontmijnd had.”

Tijdens het gesprek wordt Kris z’n aandacht getrokken door iets wat zich verderop in de zaal afspeelt. Hoe vervolgens de aanval op Mark wordt ingezet, en hoe Kris de achtervolging op de daders inzet, vertelt de ooggetuige zélf in deel 2 van ‘Dood in het Jeugdhuis’.

