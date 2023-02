Philippe Gilbert gelooft dat Tadej Pogacar de vijf monumenten kan winnen, maar: “Ik twijfel toch over één koers”

Tadej Pogacar is misschien wel de meest complete renner van het hele peloton. De Sloveen won al twee keer de Tour, maar toonde zich ook al in het Vlaamse voorjaar. De vraag die op ieders lippen rust: kan Pogacar ooit alle vijf de wielermonumenten winnen?

De 24-jarige alleskunner van UAE Team Emirates heeft al twee van die monumenten op zijn naam geschreven: Luik-Bastenaken-Luik (2021) en de Ronde van Lombarije (2021 en 2022). In de Ronde van Vlaanderen werd hij bij zijn debuut vorig jaar knap vierde, na een fantastisch duel met winnaar Mathieu van der Poel. In Milaan-Sanremo is een vijfde plek z’n beste resultaat. Parijs-Roubaix reed Pogacar nog nooit bij de profs.

“Die vijf wielermonumenten winnen, is niet makkelijk”, aldus Philippe Gilbert, die zelf tot vier kwam, bij Eurosport. Tot nu toe zijn er slechts drie die het ooit deden: Rik Van Looy, Eddy Merckx en Roger De Vlaeminck. En Merckx is de enige die daarnaast ook nog minstens één grote ronde won. “Het vergt een heleboel energie en kracht aangezien het verschillende koersen zijn. Sanremo is gemaakt voor sprinters en punchers, Vlaanderen en Roubaix voor sterke en zware gasten, en Luik en Lombardije voor de lichtere coureurs. Die alle vijf winnen, is heel zwaar.”

© Peter Malaise

Maar Gilbert gelooft wel in de kansen van Pogacar. “Hij is er eentje die ze alle vijf zou kunnen winnen, maar ik blijf met twijfels zitten over één koers: Roubaix”, klinkt het. “Niet enkel de capaciteit om die klassieker te winnen, maar nog meer omwille van het risico dat hij zal moeten nemen om Roubaix op zijn naam te schrijven. Als renner die wil meedoen voor grote rondes weet ik niet of hij bereid is om dat risico te nemen. Dus dat is een groot vraagteken.”

Eerder liet Adam Blythe (ex-renner en Eurosport-analist) al blijken dat hij denkt dat ‘Pogi’ vijf op vijf kan halen in zijn carrière. “Zijn seizoen is nu grotendeels opgebouwd richting de Tour de France”, aldus de Brit. “Dus als Pogacar naar Parijs-Roubaix zou trekken, lijkt me dat een te groot risico van vallen of niet vallen. Stel je voor dat hij voor de Helleklassieker gaat en er iets gebeurt waardoor zijn Tour in gevaar komt… Maar ja, hij kan Parijs-Roubaix ooit winnen. Maar nu zal zijn focus nog steeds op de Tour liggen. Pas als hij die focus verlegt, zal daar verandering in komen.”