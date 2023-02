Tongeren

Primeur voor Limburg: Wegen en Verkeer toont via een app al zijn werven in Tongeren. Zo kan je op je mobieltje zien hoe de wegen er nu bijliggen en hoe ze straks worden. “Er zijn veel werken van Wegen en Verkeer in Tongeren aan de gang. Goed communiceren is dan belangrijk”, zegt Vlaams minister Lydia Peeters.