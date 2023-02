Vlaams kernkabinet zit om 18 uur samen over stikstofakkoord: nu wel op weg naar akkoord?

Maandag en dinsdag werden bilaterale meetings georganiseerd tussen de ministers. Minister-president Jan Jambon zal nu een poging doen om in de loop van de nacht tot een akkoord te komen. Zo zou de regering woensdag niet met lege handen op het actuadebat in het parlement moeten verschijnen.

Op basis van de gesprekken van de voorbije dagen is een nieuw compromisvoorstel uitgewerkt. Bij alle partijen is te horen dat een akkoord mogelijk moet zijn, als iedereen vanavond uit de egelstelling komt.

Frustratie

De frustratie rond het stikstofdossier is de voorbije weken gevoelig gestegen. Vooral CD&V en N-VA staan lijnrecht tegenover elkaar. De discussie gaat vooral nog over het verschil in behandeling van de industrie en de landbouw. CD&V wil de vergunningsdrempel voor beide gelijktrekken, N-VA wil dat niet. Een groeipad waarbij de drempel voor de landbouw toegroeit naar die van de industrie zou een uitweg kunnen bieden.

Door de grote onzekerheid die het uitblijvende akkoord met zich meebrengt, hebben kwade landbouwers de voorbije maanden meermaals betoogd tegen de regering. Ook is uit nieuwe cijfers gebleken dat veel landbouwers ermee stoppen omdat ze vrezen dat er geen toekomst meer is voor hen.