Veel beter wordt een imitatie van Peter Sagan niet: renner Frederik Frison krijgt Philippe Gilbert aan het lachen voor de camera

Frederik Frison reed een goeie GP Le Samyn en was ook al actief in het openingsweekend. De renner van Lotto Dstny kan ook meer dan hard met een fiets rijden, zo blijkt. Voor de start van Kuurne-Brussel-Kuurne deed hij op fantastische wijze Peter Sagan na, op vraag van ex-ploegmakker Philippe Gilbert. Die is nu actief bij Eurosport.