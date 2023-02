‘Fleishman is in Trouble’ analyseert op scherpe wijze de relatieproblemen van millennials

Toby Fleishman (Jesse Eisenberg) blikt terug op zijn mislukt huwelijk wanneer ex Rachel (Claire Danes) plots niets meer van zich laat horen in de tragikomische serie ‘Fleishman is in Trouble’. — © Disney+

Fans van Noah Boambach (The Squid and The Whale, Marriage Story) en Alexander Payne (Sideways, Nebraska) zullen een vette kluif hebben aan deze tragikomische serie die plotelementen bevat van Kramer vs Kramer en Scenes from a Marriage.

Een Woody Allen-eske Jesse Eisenberg vertolkt New Yorkse leverspecialist Toby Fleishman die opnieuw single wordt en het daten ontdekt. Een leven met veel partners lacht hem toe, maar dan laat zijn ex Rachel (Claire Danes) de kinderen bij hem achter om vervolgens niets meer van zich te laten horen. Fleishman moet nu zijn drukke baan en seksuele ontmoetingen combineren met de zorg voor zijn kolerieke dochter en bange zoon. Hij begint terug te blikken op zijn huwelijk en te zoeken naar de reden waarom zijn huwelijk implodeerde.

© Disney+

Met frisse commentaar van een Grieks koor (Toby’s beste vriendin), een uitgesproken visuele stijl en uitstekende acteurs weten regisseurs Jonathan Dayton en Valerie Farris (bekend van de videoclips voor R.E.M. en Red Hot Chili Peppers en de bioscoopfilm Little Miss Sunshine) boeiende televisie voor volwassenen te maken over de botsing tussen geluk, geld en ambitie. Toby en Rachel zijn namelijk millennials die hun dromen verwezenlijken, maar daardoor met elkaar in conflict komen. Prima reeks. (cc)

‘Fleishman is in Trouble’ kan je streamen op Disney+