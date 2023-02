Hij trok z’n “schouder uit de kom” bij het zegegebaar, maar Milan Menten glundert na stunt in GP Le Samyn: “Niet te geloven!”

Het is dan ook pas de tweede profzege voor Menten. In 2021 won hij een etappe in de Ronde van Kroatië (2.1). In Dour volgt hij op de erelijst de Italiaan Matteo Trentin op.

“Het is geweldig, ik kan het niet geloven. Ik keerde ziek terug uit de Ruta del Sol, waardoor ik het openingsweekend niet rijden. Ik stond hier dus met veel vraagtekens aan de start, zowel voor mezelf als voor de ploeg”, aldus Menten. “Ik heb mij de hele koers rustig gehouden. De ploeg zei dat ik moest wachten tot de sprint. Mijn ploegmaats (waaronder Victor Campenaerts, red.) maakten de koers hard en dat was het ideale scenario voor mij.”

Kassa, kassa dus voor Lotto Dstny, dat ook al sterk voor de dag kwam met Arnaud De Lie in de Omloop het Nieuwsblad (tweede). “Het is gewoon ongelofelijk”, lacht Menten. “De ploeg is één grote vriendengroep. Arnaud trekt het niveau van de ploeg echt omhoog. Je ziet dat het een positief effect heeft op renners als ik, die zich dan ook gaan tonen om hun plek in de ploeg af te dwingen.”

Overigens kwam Menten met een pijnlijke grimas over de finish. “Ik stak mijn handen in de lucht en zo ging mijn schouder uit de kom”, aldus de kersverse winnaar van de GP Le Samyn.