Van supermama’s tot Italiaans koken voor kankerpatiënten: deze vrijwilligers maken de wereld een beetje mooier

Iedereen wint met vrijwilligerswerk. Dat is het thema van de week van de vrijwilliger die loopt van 25 februari tot 5 maart. Voor de vrijwilliger levert het toffe ervaringen en tonnen plezier op, maar ook de samenleving wordt er een stukje mooier van. Wij zetten vier vrijwilligers in de kijker: man, vrouw, jong, minder jong...

Siebe (19) speelt gezelschapsspelletjes in dagopvang Benjalien: “Ervaring die ik hier opdoe, kan je niet leren op school”

In dagopvang Benjalien in Heusden-Zolder zien ze hun buurjongen Siebe Peeters (19) graag komen. Hij springt regelmatig binnen om gezelschapsspelletjes te spelen met de bewoners.

Siebe is student orthopedagogie aan de UCLL in Hasselt. “Als je deze opleiding volgt, wordt er verwacht dat je ook vrijwilligerswerk in de sociale sector doet”, vertelt Siebe. “Ik doe dat niet alleen in Benjalien, maar ook in ’t Weyerke in Zolder en in het Leonhuis in Hasselt. Maar ik zie dat niet als een opdracht, ik doe dat graag. Als dat niet zo is, dan heb je de verkeerde studierichting gekozen.”

Siebe is een graag geziene bezoeker in dagopvang Benjalien. — © RR

In ’t Weyerke steekt Siebe de bewoners een handje toe bij huishoudelijke taken, in het Leonhuis doet hij aan huiswerkbegeleiding. Benjalien is een kleinschalig project voor dagopvang en cohousing voor volwassenen met een motorische en/of verstandelijke beperking. In de dagopvang is ruimte voor zes mensen. Op zaterdag krijgen ze vaak bezoek van Siebe. “We spelen dan op de Playstation of doen kaartspelletjes”, knikt Siebe. Een van zijn medespelers is Franco D’Onofrio (30). “Hij heeft moeite met het leggen van de kaarten, dat doe ik voor hem. Maar Franco is wel een slimme speler, hij weet perfect wanneer je welke kaart moet uitspelen. Hij beleeft veel plezier aan die spelletjes. Ik ben blij dat ik hem daarbij kan helpen. Het is fijn om hem te zien lachen. De ervaring die ik hier opdoe, gaat me later zeker van pas komen. Dat kan je niet leren op school.”

Niet alleen Siebe, ook zijn mama Trudy is graag gezien bij de buren in Benjalien. “Mijn mama komt hier regelmatig koken. De gasten mogen dan kiezen welk gerecht ze klaarmaakt”, zegt Siebe. Aan de gezichtsuitdrukking van Franco te zien, moet dat telkens heel lekker zijn.

Supermama Hatice (43) helpt kinderen met hun huiswerk: “Heb ’s avonds toch niet veel te doen, dus help ik graag”

Kinderen die wat hulp nodig hebben bij hun huiswerk kunnen terecht bij Hatice Polat (43). Vaak gaat het om kinderen van allochtone ouders, maar ook andere kinderen met leerproblemen zijn bij haar aan het juiste adres.

Turks of Vlaams: Hatice staat klaar voor alle kinderen. — © Manu Bloemen

Hatice is een van de gezichten in de fotocampagne van het Lommels vrijwilligersplatform. “Ik hoop dat ik hiermee veel andere mensen kan inspireren om ook als vrijwilliger aan de slag te gaan”, vertelt ze. Zelf is Hatice aan de slag voor Talen Tent. “Ik ben van Turkse origine en woon al acht jaar in Lommel. Daarvoor heb ik 22 jaar in Eindhoven gewoond. Sinds een jaar werk ik elke dinsdag van kwart voor vier tot half zes als vrijwilligster bij de huiswerkbegeleiding.”

Hatice is al langer actief bij de Supermama’s, een groep mama’s van verschillende culturele achtergronden die regelmatig samenkomen om te praten over opvoeden, gezonde voeding, beweging enzovoort. “Toen ik hoorde dat ze nog vrijwilligers voor de huiswerkbegeleiding zochten, heb ik me meteen aangeboden”, legt Hatice uit. “Ik heb ’s avonds toch niet veel te doen, dus ben ik er met plezier aan begonnen. Met een aantal vrijwilligers van Talen Tent helpen we kinderen van het eerste tot het zesde leerjaar uit alle lagere scholen in Lommel.”

“Ik vind het heel leuk om leerlingen te helpen met hun huistaken”, gaat Hatice verder. “Vroeger heb ik nog met kinderen gewerkt. Ik heb zelf ook vier kinderen, dus ik heb al wel wat ervaring opgedaan. Als huiswerkbegeleidster werk je dikwijls met dezelfde kinderen, je leert ze op die manier goed kennen. Dat schept een band. Als vrijwilliger heb ik al heel wat nieuwe mensen ontmoet. Ook dat is een verrijking voor mijn leven. Ik ben van plan om deze huiswerkbegeleiding nog lang te blijven doen.”

Davy is elke dag in de weer voor Vincentiusvereniging: “Het gevoel iets te kunnen betekenen in je buurt, geeft veel voldoening”

Davy Dupont (48) ziet met lede ogen aan dat steeds meer mensen in onze samenleving het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Hij is een van de ruim 1.100 vrijwilligers van Sint-Vincentius Limburg.

Davy (2de van rechts) bij een voedselinzameling voor de Sint-Vincentiusvereniging. — © RR

“In de Vincentiusafdeling van Runkst help ik met de verdeling van voedsel en verzorgingsproducten aan mensen die het nodig hebben”, vertelt Davy. “Ik werk al tien jaar mee als vrijwilliger. Het menselijk contact en het gevoel dat je lokaal, in je eigen buurt, iets kan betekenen, geeft bijzonder veel voldoening.”

Davy is lokaal actief, maar is ook bestuurslid van Vincentius Limburg. Hoeveel uur per week hij aan de vereniging besteedt, kan hij niet zeggen. “Een vrijwilliger telt zijn uren niet. Laat me bescheiden zeggen dat ik er elke dag wel een beetje mee bezig ben. Naast Vincentius ben ik ook voorzitter van de Kerngroep Kansarmoede Hasselt. Dat is een organisatie die hulpverleners samenbrengt en hen ondersteuning biedt. Verder zet ik me nog in voor het sociaal distributieplatform Depot Margo. De producten die dit platform aanbiedt, geven mensen weer eigenwaarde. Als mensen gezond kunnen eten en zichzelf kunnen verzorgen, hebben we half gewonnen. Vooral acties rond kinderarmoede liggen me na aan het hart. In Hasselt werk ik samen met een aantal vrijwilligers rond De Kleine Vincent, een project dat zich toespitst op kinderen van 0 tot 3 jaar. Alle kinderen verdienen dezelfde kansen.”

Davy ervaart dat veel mensen die het moeilijk hebben de stap naar hulporganisaties niet durven zetten. “Het eerste contact is vaak moeilijk omdat mensen het gevoel hebben dat ze een drempel moeten overwinnen. Dat is zeker niet nodig. Bij deze een warme oproep aan iedereen die het even wat moeilijker heeft. Durf de stap te zetten.”

Sandra kookt Italiaans voor kankerpatiënten: “Als ik ’s morgens arriveer, drink ik eerst een tasje koffie met de gasten”

Sandra Angelini (48) is elke vrijdagvoormiddag op de afspraak in Zorghuis Limburg in Koersel (Beringen). Ze doet er waarin ze goed is: Italiaans koken en een luisterend oor bieden aan mensen met kanker.

Zorghuis Limburg is een tweede thuis voor mensen met kanker, midden in de natuur rond Koersel Kapelleke. Gasten krijgen hier de kans om tot rust te komen of krachten op te doen wanneer het in de eigen thuisomgeving even te zwaar is.

Sandra staat elke vrijdag achter de potten in het Zorghuis in Koersel. — © Raymond Lemmens

“Twee jaar geleden ben ik hiermee begonnen”, vertelt Sandra. “Ik ben 26 jaar kapster geweest, maar door een spierziekte kan ik mijn beroep niet meer uitvoeren. Toen ik moest stoppen met werken, heb ik mezelf de vraag gesteld op welke manier ik me nog nuttig kon maken in de samenleving. Dat is koken geworden. Ik heb Italiaanse roots en als jong meisje heb ik veel van mijn moeder geleerd in de keuken. Het is fantastisch dat ik nu één keer per week kan koken in het Zorghuis en mensen met kanker kan laten genieten van de Italiaanse keuken. Zij kijken daar elke vrijdag naar uit.”

“Zorg dragen voor mensen, dat geeft me een goed gevoel”, zegt Sandra. Zoals zovelen werd ook zij in haar naaste omgeving geconfronteerd met kanker. “Mijn vader van 83 is kankerpatiënt. Gelukkig gaat het nu weer beter met hem. Zijn ziekte was voor mij wel een extra motivatie om iets te doen voor mensen die vechten tegen kanker.”

Sandra doet meer dan alleen koken in het Zorghuis, ze biedt er ook een luisterend oor. “Als ik ’s morgens om 9 uur arriveer, dan drink ik eerst een tasje koffie met de gasten. Daarna begin ik in de keuken. Dikwijls komen mensen nog wat keuvelen terwijl ik aan het werk ben. Ze moeten hun verhaal kwijt. ’s Middags zit ik ook mee aan tafel. Ja, ik hoor veel triestige verhalen. Vaak zeggen patiënten: ‘Kon ik maar mijn oude leven terug oppikken’. Het laat me ook nadenken over mijn eigen leven.”