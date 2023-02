Leerlingen Groeicampus krijgen vanaf nu ook naailessen dankzij Cera

In BuSO Groeicampus in Genk kunnen leerlingen vanaf nu ook leren naaien. Bij opleidingsvorm 2 werd zopas feestelijk een hoekje geopend met twee nieuwe naaimachines. Die kon de school aankopen met de hulp van de Cera-Foundation.

Met een hapje, drankje en bijhorende dankwoorden werd het hoekje met de naaimachines geopend. Het lintje werd geknipt door een afgevaardigde van de Cera-foundation. “Zij steunden dit project financieel en daarvoor zijn we zeer dankbaar”, klinkt het op de Groeicampus. “De naaimachines zorgen voor mooie, nieuwe kansen voor onze leerlingen. Vanaf nu kunnen we naailessen aanbieden in de opleiding. Stageplaatsen zijn namelijk vaak op zoek naar stikkers of stiksters. En met het oog op toekomstige tewerkstelling zijn wij zelf ook altijd op zoek naar nieuwe stageplaatsen. De school verlaten met een toekomstplan en dus ook een job, dat is het ultieme doel van OV2.”