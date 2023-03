Het publiek leerde Malik kennen in 2015 toen hij So you think you can dance won. “Maar ik had altijd het gevoel dat ik graag acteerde.” — © © VRT

Eerst wou hij profvoetballer worden, dan danste hij zich naar de overwinning in So You Think You Can Dance en nu is Malik Mohammed (30) acteur. Als Marvin heeft de kerel in ‘Dertigers’ voor het eerst een hoofdrol beet. “Achteraf bekeken zat het artistieke kantje altijd al in mij. Het had alleen een duwtje nodig om eruit te komen”, lacht Malik.