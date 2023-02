Sterke Stef kreeg twee begeleiders aan zijn zijde, burgemeester Goossens was de menner tijdens de carnavalsstoet in Opglabbeek. — © Roger Dreesen

Oudsbergen

Tijdens de lichtstoet in Opglabbeek nam burgemeester Marco Goossens deel met paard en huifkar. N-VA heeft vragen over de inzet van het paard, maar ook over de veiligheid van de omstanders.