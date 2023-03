Onze boekentips: een gescheiden chirurg gaat op datejacht en meer magische momenten

De serie ‘Fleishman is in Trouble’ op Disney+. — © Disney+

“Ik geloof niet in de magie in mijn boeken. Maar ik geloof wel dat er iets magisch kan gebeuren als je een goed boek leest”, aldus Harry Potter-schrijfster J.K. Rowling. Dit zijn onze nieuwste tips voor een magisch moment.

Beste vrienden

Kamila Shamsie

Maryam en Zahra zijn al vriendinnen sinds hun kinderjaren in Pakistan. Dertig jaar later wonen ze in Londen en zijn ze nog steeds bevriend, maar wanneer twee figuren uit hun jeugd weer hun pad kruisen, worden ze gedwongen om hun fundamentele verschillen onder ogen te zien.

Signatuur, 304 blz., 24,99 euro

Fleishman zit in de problemen

Taffy Brodesser-Akner

Heerlijke en ingenieuze roman uit 2019 die dankzij de verfilming op Disney+ opnieuw in de etalage van de boekhandels ligt. Na zijn scheiding geniet chirurg Toby Fleishman van zijn onverhoopte populariteit op datingapps. Tot zijn ex plots de kinderen bij hem dropt en verdwijnt.

Prometheus, 400 blz., 10,99 euro

Jean-Christophe 1 - Dageraad

Romain Rolland

Eerste deel van de driedelige romancyclus over het leven van Jean-Christophe Krafft, muzikaal wonderkind aan het eind van de negentiende eeuw. Herontdekking van het meeslepende werk van de Franse auteur Romain Rolland, Nobelprijswinnaar in 1915.

Uitgeverij Meulenhoff, 628 blz., 29,99 euro

De Bende van Stinkhond

Colas Gutman en Marc Boutavant

Er zit een deuk in de relatie tussen Stinkhond en Plattekat. De populairste keffer uit kinderboekenland sluit zich aan bij de Bende van de Ponystrijders, wat zijn vriendschap met Plattekat onder druk zet. Voor lezertjes vanaf zes jaar.

Uitgeverij Lannoo, 93 blz., 12,99 euro

De magnifieke Monet: Étretat (1/4)

Luc Cromheecke

Geen dialogen of teksten, in De magnifieke Monet vertelt Luc Cromheecke gelukkige dagen uit het leven van de al oudere impressionist. Dagen waarin één zaak centraal staat: schilderen. Alweer een artistieke dikkeneuzenstrip op zijn Cromheeckes en toch sluimert doorheen dit vrolijke verhaal research en passie. Prachtig uitgegeven met achteraan ook nog een fijn dossier.

Uitg. Oogachtend, 52 blz., 24 euro

Samengesteld door de redactie in samenwerking met onafhankelijke boekhandels Malpertuis in Genk, Grim in Hasselt en Naboekov in Sint-Truiden