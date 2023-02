Gert maakt prachtige foto van poollicht bovenop terril van Waterschei: “Het was een wilde gok”

Noorderlicht ontstaat als elektrisch geladen deeltjes van de zon via de Noord- of Zuidpool binnendringen in de dampkring. Normaal moet je naar Lapland trekken om het spektakel te kunnen spotten, maar de afgelopen dagen lag Limburg noordelijk genoeg.

Hobbyfotograaf Gert Quintiens wilde deze unieke kans niet laten passeren. Hij trok maandag met zijn Nikon-reflexcamera naar de mijnterril van Waterschei. Naast Gert waren er nog tien andere enthousiaste fotografen die op de terril een glimp wilden opvangen van het noorderlicht. Daarvoor trotseerden ze zelfs de koude. “Het was min twee. Ik had twee jassen, een muts en een sjaal aangetrokken.”

Maar het wachten loonde uiteindelijk wel. “Plots zag ik een vage rode gloed. Met een wilde gok, maakte ik de foto”, vertelt de man uit Zonhoven. Al moet hij toegeven dat de originele foto niet zo spectaculair was: “Pas nadat ik de kleuren had opgelicht met een bewerkingsprogramma zag ik het echte resultaat. In totaal maakte ik 25 foto’s op 40 minuten, maar deze is de beste!”

Nu hij hier het noorderlicht heeft gezien, wil Gert naar het hoge noorden trekken. “Het noorderlicht in Lapland fotograferen staat zeker nog op mijn bucketlist.”