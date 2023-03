Nederlandse F1-radio komt naar België met commentaar van Olav Mol

België krijgt vanaf dit F1-seizoen een online radiostation waar de Formule 1 centraal staat. Via de website www.grandprixradio.be (of de bijhorende app) kan u alle vrije trainingen, kwalificaties en races rechtstreeks volgen. Het commentaar komt van de Nederlander Olav Mol en zal uiteraard focussen op Max Verstappen.

Grand Prix Radio is sinds 2010 het online radiostation van Olav Mol, de in Nederland immens populaire F1-commentator die bij onze noorderburen dertig jaar lang de stem van de F1 was op tv. Vorig jaar had haalde de zender 1,2 miljoen luisteraars per week. De bijhorende app heeft 775.000 gebruikers.

Bijzonder aan Grand Prix Radio is dat het op een handige manier mogelijk is om het commentaar met enkele (fracties van) seconden uit te stellen, waardoor je het makkelijk kan synchroniseren met een tv-uitzending. Een deel van de Nederlandse F1-fans doet dat uit heimwee naar het commentaar van Mol, die vorig jaar van de buis verdween. De Zweedse streamingdienst Viaplay nam toen immers het tv-contract over voor een bedrag van naar verluidt 30 miljoen euro. Het haalde andere commentatoren in huis, maar tv-kijkers die nog altijd de enthousiaste stijl van Mol verkiezen, zetten nu het geluid van hun tv uit en gebruiken de radio-app bij de beelden.

Als tegenzet heeft Viaplay nu ook de radiorechten voor Nederland gekocht. Via de Belgische tak grandprixradio.be kan Mol toch verslag blijven uitbrengen van de F1.

PlaySports, RTBf of F1TV

Grand Prix Radio heeft ook in Vlaanderen luisteraars die de Nederlandstalige verslaggeving gebruiken bij de uitzendingen van de RTBf/Tipik. Op de Franstalige zender is de F1 nog gratis te bekijken.

In Vlaanderen zitten de races achter de betaalmuur van Play Sports. De zender van Telenet brengt alle kwalificaties en races live. Het heeft de Vlaamse F1-rechten sinds 2014 en verlengde in december het contract tot eind 2024.

Een andere optie is F1TV Pro, de officiële streamingdienst. Een abonnement kost daar 64,99 euro per jaar met keuze tussen commentaar in o.a. Nederlands (van Viaplay), Frans (van RTBf) of Engels (Sky of F1 zelf).